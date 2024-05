Flaco López recebe propostas, mas Palmeiras veta saída do artilheiro

O Palmeiras voltou a receber propostas pelo atacante Flaco López, mas vetou totalmente a saída do jogador nesta temporada, segundo apurou o UOL.

O que aconteceu

Um clube da MLS, liga dos Estados Unidos, e outro que disputa o Campeonato Espanhol — não revelados — procuraram o Alviverde e apresentaram propostas de empréstimo com opção de compra, que pode se tornar obrigação de compra caso o atleta cumpra algumas metas estipuladas no contrato. O modelo de negócio seria bem parecido com o empréstimo de Atuesta para o Los Angeles FC.

O Palmeiras recusou as propostas por Flaco López, que é o artilheiro do time na temporada e aumentou seu prestígio com o elenco e a comissão técnica. O argentino tem 11 gols em 2024, foi o artilheiro do Campeonato Paulista e recebeu diversos elogios de Abel Ferreira.

O atacante de 23 anos foi alvo do River Plate e do Racing no início da temporada, mas o Palmeiras acreditou no trabalho a longo prazo que fez com o atleta e recusou qualquer sondagem. A equipe de nutrição fez um trabalho conjunto com o time de preparação física para Flaco ganhar massa muscular e conseguir "explodir" seu desempenho no Alviverde.

Flaco tem características que fogem dos outros atacantes do elenco alviverde, e Abel não quer perder essa opção. O técnico português gosta de escalar sua equipe conforme o adversário que vai enfrentar, e Flaco, com 1,90m e seu ótimo jogo aéreo ofensivo, é uma opção valiosa.

O Palmeiras pagou R$ 45 milhões por Flaco em 2022 e só negocia o atleta se chegar uma proposta totalmente irrecusável.

