Liderança da Série A em jogo, risco ao Corinthians: veja os jogos do dia

A agenda esportiva deste domingo (12) tem duelos valendo a ponta da tabela do Brasileirão e o Corinthians com o secador ligado, além da briga pelo título do Campeonato Inglês pegando fogo e mais futebol internacional.

Destaques do dia

Seis times entram em campo podendo assumir a liderança da Série A, que foi tomada pelo Flamengo. O Rubro-negro foi a 11 pontos, mas pode ser ultrapassado por Athletico-PR (10), Bahia (10), Botafogo (9), Atlético-MG (9), Bragantino (9) e Palmeiras (8).

O Corinthians já jogou na rodada, mas está em alerta contra o Z4 e pode ser ultrapassado pelo Vasco. O Cruzmaltino recebe o Vitória e, em caso de triunfo, vai colocar ainda mais pressão no clube do Parque São Jorge — que pode terminar na zona do rebaixamento dependendo do resultado de São Paulo x Fluminense de segunda (13).

Também tem majestoso no Brasileirão feminino. Corinthians e São Paulo se enfrentam, na Neo Química Arena, pela décima rodada do campeonato.

Na Inglaterra, o Arsenal encara o Manchester United buscando manter vivo o sonho de se sagrar campeão. Os Gunners viram o City chegar a 85 e abrir dois pontos de vantagem na ponta e agora precisam vencer para seguir no páreo.

O Bayer Leverkusen tenta manter sua invencibilidade. Com o título do Alemão já garantido, a equipe comandada por Xabi Alonso visita o Bochum.

Principais jogos