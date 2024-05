Conheça a tecnologia que António usa para defender trabalho no Corinthians

Do UOL, em Santos

Os técnicos normalmente utilizam estatísticas como posse de bola e número de finalizações para justificar resultados. António Oliveira, do Corinthians, usa uma ferramenta recente: expected goals (xG), ou "gols esperados", em português.

O que aconteceu

O xG é uma ferramenta desenvolvida por empresas especializadas para mapear as finalizações. Se o chute for de frente para o goleiro na pequena área, por exemplo, é registrado uma chance maior de gol. De fora da área, a pontuação é outra.

O mapeamento do xG ao longo do tempo e com milhares de finalizações e jogos catalogados traz uma média de gols esperados. É essa tecnologia que António Oliveira traz para suas entrevistas.

António usa quase que em toda entrevista coletiva o xG, principalmente nas derrotas, como foi no caso do 2 a 0 para o Flamengo no Maracanã.

O treinador utiliza a métrica para justificar que o Corinthians mereceu resultado melhor. Diante do Fla, o Timão chegou a 1,85 gol esperado, de acordo com o Sofascore.

O Corinthians não fez nenhum gol, mas a avaliação das finalizações mostrou que criou suficiente para fazer quase dois, como citou o treinador diante dos jornalistas.

Tem a ver com eficácia. Temos que trazer números. Expectativa de gol quase dois, no último jogo dois e pouco [contra o Fortaleza]. É eficácia. Se não faz gol em frente ao gol é eficácia, não criação. Contra o Nacional não tivemos expectativa alta e fizemos dois gols. Não é Playstation ou Football Manager, se não todos seriam treinadores. Entendo as perguntas e eficácia é o que mais resume a situação. Contra esse tipo de equipe quem não mata acaba por morrer

"Gols esperados" também mapeiam contratações

O "gols esperados" é utilizado também por analistas de desempenho para avaliar o dia a dia de treinamentos e pelos analistas de mercado para detectar possíveis contratações. Se um centroavante tem XG alto, por exemplo, a chance do reforço dar certo é maior.

Com xG recente alto e média de apenas um gol por jogo na temporada, o Corinthians tentará trazer a tecnologia ao seu favor já na partida contra o Argentinos Juniors (ARG), terça-feira (14), na Neo Química Arena, pela Sul-Americana.