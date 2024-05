Manchester United x Arsenal: onde assistir ao clássico do Campeonato Inglês

Manchester United e Arsenal se enfrentarão neste domingo (12), às 12h30 (de Brasília), em Old Trafford, Manchester, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês.

O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

A partida é fundamental para as pretensões de título do Arsenal. Os Gunners entraram na rodada como líderes, com 83 pontos — um a mais que o Manchester City, que estava com um jogo a menos. O time de Guardiola já entrou em campo nesta rodada e venceu o Fulham, ultrapassando a equipe de Arteta.

A briga do Manchester United é por vaga em competição europeia. Os Red Devils ocupam a 8ª posição, com 54 pontos, colocação que não levaria o clube sequer à próxima Conference League.

O United vem em crise, enquanto o Arsenal chega embalado. O time de Manchester foi goleado por 4 a 0 pelo Crystal Palace na última rodada, enquanto o rival londrino venceu seus últimos quatro jogos — o mais recente por 3 a 0, diante do Bournemouth.

O Arsenal não tem desfalques, já o United está com sua linha defensiva esfacelada. Varane, Lisandro Martínez, Maguire, Lindelöf, Kambwala, Shaw e Malacia serão desfalques, todos lesionados. Bruno Fernandes não entrou em campo diante do Crystal Palace devido a problema físico e é dúvida.

O Arsenal tem histórico recente negativo em Old Trafford. A equipe londrina venceu apenas duas de suas últimas 20 visitas ao estádio. O United é soberano no clássico em seu território, com 13 triunfos neste recorte. O duelo pelo primeiro turno desta Premier League terminou em 3 a 1 a favor dos Gunners.

Prováveis escalações

Manchester United: Onana; Dalot, Casemiro, Evans e Wan-Bissaka; Mainoo, Eriksen e Bruno Fernandes (McTominay); Antony, Rashford e Garnacho. Técnico: Erik Ten Hag

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Tomiyasu; Partey, Rice e Odegaard; Saka, Havertz e Trossard. Técnico: Mikel Arteta

Manchester United x Arsenal

Competição: 37ª rodada do Campeonato Inglês

Data: 12 de maio de 2024, às 12h30 (de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester, Reino Unido

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)