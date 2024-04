Após bom início pela Série B, Santos terá sequência de nove dias sem disputar jogos

O Santos iniciou a Série B do Campeonato Brasileiro da melhor maneira possível. A equipe conquistou duas vitórias nos dois primeiros compromissos pela competição nacional. Agora, o Peixe terá um período sem partidas, com uma semana cheia de treinamentos.

O Santos venceu, na última sexta-feira, o Avaí, na Ressacada, pelo placar de 2 a 0. Assim, o próximo jogo do Alvinegro Praiano será apenas no dia 6 de maio, uma segunda-feira, quando encara o Guarani, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da Série B.

Isso acontecerá porque, nesta temporada, o Santos não está na disputada da Copa do Brasil. A competição contará com os primeiros jogos da terceira fase nesta semana.

O Santos, portanto, terá uma semana cheia, visando a preparação para o duelo diante do Guarani. Fábio Carille poderá usar o período livre para fazer alguns ajustes técnicos e táticos na equipe. Além disso, uma sequência de dias sem partidas ajuda na recuperação física dos jogadores, que não passarão por desgastes devido a viagens e jogos.

A última vez que o Alvinegro Praiano contou com um bom tempo sem disputar partidas ocorreu após a final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. O Santos, depois da decisão, que ocorreu no Allianz Parque, no dia 7 de abril, entrou novamente em campo apenas no dia 20, quando venceu o Paysandu na abertura da Série B.

Santos e Guarani se enfrentam no dia 6 de maio, segunda-feira, na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília). Os dois times vivem fases opostas, já que o Alvinegro ocupa lidera a Série B, com seis pontos, e o Bugre encontra-se na 18ª posição, sem contabilizar pontos.