Luiz Henrique marca para o Botafogo e comemora com máscara do Pantera Negra

Do UOL, em São Paulo

Luiz Henrique inaugurou o marcador do Maracanã no clássico contra o Flamengo neste domingo (28). Para celebrar o gol, o atleta vestiu uma máscara do Pantera Negra, herói da Marvel.

O Botafogo acabou vencendo por 2 a 0 e assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro.

Como foi o gol

Em jogada ensaiada aos sete minutos do segundo tempo, Savarino cobrou escanteio aberto para a entrada da área.

Luiz Henrique acertou chapada rasteira de rara felicidade e mandou no cantinho direito do imóvel Rossi.

Para comemorar o gol no clássico, Luiz Henrique pegou uma máscara do Pantera Negra e fez o gesto "Wakanda Forever", que significa uma saudação e uma ação de extremo respeito.

A ação também virou símbolo forte da luta luta antirracista.

Savarino marcou aos 47 minutos da segunda etapa e sacramentou a vitória alvinegra.