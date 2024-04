Thiago Silva sofre nova lesão em reta final de contrato com o Chelsea

O zagueiro Thiago Silva, que está em seus últimos meses de contrato com o Chelsea, sofreu uma lesão no duelo deste sábado (27) contra o Aston Villa e pode desfalcar a equipe nesta reta final de contrato.

O que aconteceu

O brasileiro de 39 anos sentiu a virilha no empate por 2 a 2 e deixou o gramado pouco antes do término da partida.

O técnico da equipe, Maurício Pochettino, disse que o zagueiro ainda passará por uma avaliação, mas que parece ser uma lesão semelhante a outra que Thiago teve em fevereiro. Na ocasião, ele ficou fora por três jogos.

O vínculo do brasileiro com o time londrino termina no meio do ano, e os rumores são de que ele não ficará em Londres.

O Chelsea só tem mais cinco jogos pelo Campeonato Inglês, o que pode fazer com que Thiago nem entre mais em campo pela equipe.