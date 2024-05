Palmeiras tem duas vitórias no Brasileirão após seis rodadas e ainda não venceu como mandante

O Palmeiras tem deixado a desejar no desempenho nesse começo de Campeonato Brasileiro. Após seis rodadas disputadas, a equipe venceu apenas dois jogos e ainda não triunfou como mandante. No último domingo, o Verdão perdeu do Athletico-PR por 2 a 0, na Arena Barueri. Pablo e Gustavo Gómez (contra) marcaram os gols da partida.

Em seis rodadas disputadas, o Palmeiras somou apenas duas vitórias: contra o Vitória, por 1 a 0, no Barradão, e contra o Cuiabá, por 2 a 0, na Arena Pantanal. Além disso, a equipe soma mais duas derrotas, contra Internacional (1 a 0) e Athletico-PR, ambas em Barueri, e empates sem gols com Flamengo, no Allianz Parque, e São Paulo, no Morumbis.

Além disso, no momento, a equipe tem a marca de um dos piores ataques da competição com apenas três gols marcados, sendo que nenhum deles como mandante. Richard Ríos, Estêvão e Lázaro balançaram as redes para o Verdão no Brasileirão. Por outro lado, o time está entre as melhores defesas também com apenas três tentos sofridos.

Visando a recuperação no torneio nacional, o Palmeiras volta a campo no domingo para enfrentar o Criciúma, às 11 horas (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina. Com oito pontos, o Verdão ocupa a oitava colocação e está a quatro pontos do líder, que o Athletico-PR.

Para a partida contra o time catarinense, Abel Ferreira terá mais três desfalques além dos atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito, e Aníbal Moreno, em recuperação de um trauma no olho direito. Mayke, Endrick e Flaco López estão suspenso por terem tomado o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o zagueiro Murilo, que cumpriu suspensão contra o Rubro-Negro, retorna.

Antes disso, o Palmeiras entra em campo na quarta-feira para duelo contra o Independiente del Valle, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.