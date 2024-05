Decisão na Sula e intervalo grande antes de duelo no Brasileiro: confira a semana do Timão

Passada a derrota sofrida no último sábado para o Flamengo, por 2 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o Timão volta o foco para uma verdadeira decisão na Copa Sul-Americana, nesta terça-feira, contra o Argentinos Juniors, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Grupo F do torneio.

O Corinthians teve tempo de fazer apenas dois treinamentos para o duelo que vale a liderança da chave na Sul-Americana. O elenco se reapresentou já no domingo, dia em que os titulares fizeram um trabalho regenerativo. Ou seja, o técnico António Oliveiro terá apenas a atividade desta segunda para trabalhar com todos os jogadores antes da partida contra o Argentinos Juniors.

Depois do confronto desta terça-feira, o Corinthians terá apenas mais um compromisso na Copa Sul-Americana, contra o Racing, do Uruguai, também em Itaquera, no dia 28 de maio. Sendo assim, o Timão só depende de si mesmo para confirmar a ida às oitavas de final do torneio continental.

O clima tenso às vésperas de uma partida importantíssima para as pretensões do Corinthians na atual temporada será sucedido por um grande intervalo antes do próximo compromisso da equipe, que acontece somente no domingo, contra o Botafogo, novamente na Neo Química Arena.

António Oliveira terá um período de quatro dias sem jogos para poder descansar seus atletas em meio à intensa maratona de jogos da temporada e preparar o time de forma mais consistente para evitar novas decepções dentro de campo.

Vale lembrar que o Corinthians se encontra em uma situação delicada no Campeonato Brasileiro passadas as seis primeiras rodadas, figurando na parte de baixo da tabela. Por isso, voltar a pontuar na competição virou uma ordem dentro do CT Joaquim Grava.