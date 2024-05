Sem Michel Aráujo, Nestor deve ganhar chance como titular do São Paulo contra o Flu

O São Paulo pode contar com Rodrigo Nestor entre os titulares na partida desta segunda-feira, contra o Fluminense, no Morumbis, às 20h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque Michel Araújo, que vem sendo a primeira opção do técnico Luis Zubeldía, terá de cumprir suspensão automática.

No último compromisso do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Vitória, Michel Araújo acabou sendo advertido com cartão amarelo, seu terceiro no torneio, e, por isso, não poderá ir a campo. Porém, mesmo se não tivesse recebido cartão ele não enfrentaria o Fluminense por pertencer ao clube - o Tricolor paulista teria de pagar uma multa milionária ao Tricolor carioca para usar o jogador.

Desta maneira, Rodrigo Nestor figura como o favorito para herdar a vaga de Michel Araújo no meio-campo da equipe. Contra o Águia de Marabá e Vitória, o autor do gol do título da Copa do Brasil no ano passado atuou centralizado, como meia-armador, enquanto Araújo foi improvisado como ala pela esquerda.

Rodrigo Nestor sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo em novembro e teve de passar por cirurgia. Nos últimos meses o meio-campista vinha focando em sua recuperação, abrindo mão, inclusive, de boa parte das férias, e voltou a jogar em abril.

Desde que passou a ficar novamente à disposição, Rodrigo Nestor disputou sete partidas, duas delas como titular, e já soma uma assistência e um gol marcado. O jogador tem agradado o técnico Luis Zubeldía e pode receber sua primeira oportunidade entre os 11 iniciais da equipe atuando no Morumbis em 2024.

As outras opções para a vaga de meia-armador do São Paulo são James Rodríguez, que sequer foi relacionado por Zubeldía nos últimos jogos por opção técnica, o garoto Rodriguinho, que tem ganhado alguns minutos após a chegada do treinador argentino, e Giuliano Galoppo.