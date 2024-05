Rógerio Ceni analisa triunfo do Bahia sobre o RB Bragantino pelo Brasileiro: "Estamos jogando no máximo

Neste domingo, na Arena Fonte Nova, o Bahia conseguiu um importante resultado pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Ao vencer o RB Bragantino por 1 a 0, a equipe assumiu a segunda colocação do Campeonato Nacional. Rogério Ceni analisou a partida de seu time e alegou que está "jogando no máximo".

"Não tivemos a bola nos primeiros 10, 15 minutos. Depois começamos a transitar um pouco, virar a bola. E começamos a acertar, encaixar as escapadas de Jean Lucas, Everaldo, Thaciano. Sabíamos como eles gostam de pressionar nos primeiros minutos. Construímos algumas saídas de jogo. Não sei qual o nível que as pessoas esperam. Estamos jogando no máximo", disse o comandante.

O treinador também ressaltou que o Bahia desempenhou um jogo "bem consistente". "Eu tento exibição de gala e o Bahia compete com as equipes que vocês colocam em cima, mas não sobra contra as equipes que vocês acham abaixo. Acho um jogo bem consistente hoje. Às vezes até mudando a maneira, nem tanto pelo toque de bola, mas com transições e está todo mundo esgotado. Não vejo de onde tirar mais."

????? Quem não quis dar um abraço nesse homem hoje tá vivendo errado! #BBMP pic.twitter.com/bNhqMtlYPq ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 13, 2024

Na segunda posição com 13 pontos e invicto há cinco partidas no Brasileirão, Rogério Ceni comentou a rodagem do elenco, elogiando o entrosamento do time.

"Pelo fato do espaçamento entre um jogo e outro é possível dar descanso, fazer bom treinamento. Não tivemos suspensões. E, graças a Deus, não tivemos lesão. E é um time que encaixou e estão sempre sendo usados 15 jogadores. Destacar hoje a entrada do Ademir, mas todo mundo está entrando bem conectado com o sistema de jogo. É um time bem conectado com a maneira que a gente treina. É um time mais ajustado", cravou.

O técnico também explicou como funcionou o meio de campo do Tricolor na partida deste domingo. "Para jogar com esse meio de campo, com os quatro (jogadores), faz necessária troca na frente. O Arias ajuda bastante no jogo aéreo. A linha temos trabalhado muito, de coordenação e manter bem alinhada. Temos não quebrar tanto a linha. O Everaldo não joga de ponta, mas defende pelos lados de campo. Quando quebra muito a linha, a chance de criar espaço é grande, é um trabalho bacana de subida de linha."

Pela sétima rodada do Brasileirão, o Bahia volta aos gramados no próximo domingo, às 16h (de Brasília), para encarar o Atlético-MG, na Arena MRV.