Flamengo x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileiro Feminino

O Fla-Flu feminino será realizado nesta segunda-feira (13), às 16h (de Brasília). no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. O jogo é válido pela 10ª rodada do Brasileirão feminino.

A partida conta com transmissão do sportv (TV fechada). O Placar UOL também acompanha o jogo em tempo real.

O Flamengo tem um aproveitamento mediano no torneio, com quatro vitórias, dois empates e três derrotas.

Já o Flu conta com um aproveitamento menor, com apenas 11 pontos conquistados em 27 disputados.

São apenas três vitórias, dois empates e quatro derrotas.

