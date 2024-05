Contra o Amazonas, Santos teve pior desempenho em chutes no gol e desarmes na Série B

O Santos perdeu a primeira na Série B neste sábado, quando foi derrotado pelo Amazonas, por 1 a 0, em Manaus. Além da derrota, o Peixe também teve seu pior desempenho em chutes no gol e desarmes na competição.

Segundo o Sofascore, o Santos finalizou dez vezes na partida contra o Amazonas, mas apenas dois chutes foram em direção do gol. Os jogadores acumularam apenas três desarmes durante todo o jogo - números bem inferiores ao dos últimos embates.

Para se ter ideia, na goleada contra o Guarani, na última rodada, o Santos deu 14 chutes, sendo metade deles no gol, e acumulou 22 desarmes. Contra o Avaí, a equipe finalizou 18 vezes (sete no gol) e desarmou 24. Diante do Paysandu, foram 8 arremates (quatro na meta) e 12 desarmes.

O próximo jogo do Santos será na quarta-feira, fora de casa. pic.twitter.com/6XqAwYX658 ? Santos FC (@SantosFC) May 11, 2024

A derrota foi a primeira do Santos na Série B após três vitórias nas rodadas iniciais. Com o resultado negativo, o Peixe caiu da liderança para a terceira posição com nove pontos conquistados. Goiás com 10 e Sport com 12 estão na frente do Alvinegro na tabela.

O Santos busca deixar os números ruins para trás na próxima rodada. A equipe visita a Ponte Preta, nesta quarta-feira, no Moisés Lucarelli, pela quinta rodada da Série B.