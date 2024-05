Palmeiras tem semana para confirmar vaga nas oitavas da Libertadores e visa recuperação no Brasileiro

O Palmeiras precisa virar a chave para a Libertadores depois de digerir a derrota por 2 a 0 diante do Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Abel Ferreira pode garantir, nesta semana, a classificação às oitavas de final da competição continental.

Na quarta-feira, o Verdão enfrenta o Independiente del Valle em duelo da quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Um empate já garante o Alviverde nas oitavas de final. As equipes voltam a se enfrentar depois da vitória do Palmeiras, por 3 a 2, de virada, no Equador, há duas rodadas.

O Palmeiras tem dez pontos e ocupa a liderança do Grupo F. Del Valle, San Lorenzo e Liverpool-URU vêm logo atrás, com quatro. No último compromisso pelo torneio, o Palmeiras venceu o Liverpool por 5 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Raphael Veiga (duas vezes), Endrick, Rony e Gómez marcaram.

Depois disso, o elenco palmeirense vira a chave novamente para a disputa do Brasileirão, competição em que o Palmeiras visa a recuperação. O clube tem oito pontos e está na oitava colocação. No próximo domingo, dia 19 de maio, o time paulista entra em campo contra o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, às 11 horas (de Brasília).

Visando a preparação para ambas as partidas, a delegação palmeirense se reapresenta na Academia de Futebol nesta segunda-feira.