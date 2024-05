Torcida do Fla dá trégua a Tite, mas mantém diretoria no alvo após vitória

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

A vitória sobre o Corinthians ocasionou uma trégua da torcida do Flamengo ao técnico Tite, mas os protestos contra a diretoria se mantiveram.

O que aconteceu

A torcida xingou o presidente Rodolfo Landim após o apito final. O mandatário também foi alvo de críticas antes de a bola rolar.

Uma faixa levada ao jogo tinha a frase "Diretoria amadora. Time omisso". Ela foi estendida na arquibancada.

Faixas contra Landim e o vice Marcos Braz foram levadas em protesto no Ninho nesta semana. Na ocasião, a faixa também tinha o dizer "Fora, Tite".

Qualquer manifestação que seja feita pela torcida do Flamengo vamos respeitar sempre, desde que seja adequada, sem violência. Tem de compreender, entender a posição. Às vezes, a gente concorda, às vezes, não concorda Marcos Braz

Com a vitória consumada, o tom da torcida mudou para o time e comissão técnica. Nas últimas partidas, mesmo quando o resultado foi positivo, a atuação não agradou e Tite foi vaiado, mas, agora, houve músicas de arquibancada.

Tite vê "retomada"

O treinador rubro-negro vê retomada do time após momento de instabilidade. Antes do triunfo sobre o Corinthians, o Flamengo tinha uma vitória em seis jogos.

Tite foi enfático ao ser questionado se o time é capaz de voltar a ter o desempenho do começo da temporada. "Se apresentou, tem. Retomadas por vezes aconteceram. Nenhum título que ganhei na minha carreira foi linear, lá em cima, sempre tem uma fase de oscilar para que chegue e se fortaleça nas adversidades."

A semana que antecedeu o duelo com o Timão foi de muita pressão. A derrota para o Palestino fez o clima ficar ruim e gerou protestos na porta do CT. Houve questionamentos ao trabalho de Tite e gestores.