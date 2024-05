Guilherme foi o destaque do Santos na derrota para o Amazonas

O meia Guilherme foi o principal destaque do Santos na derrota para o Amazonas, por 1 a 0, neste sábado (11), em Manaus, pela quarta rodada da Série B. Titular mais uma vez, o jogador acumulou bons números em uma atuação apagada do coletivo do Peixe.

Segundo o Sofascore, Guilherme, que atuou durante todos os 90 minutos do confronto, acertou 25 dos 30 passes que tentou. Os números rendem ao meia uma média de 83% de acerto no passe.

A média foi a mesma de Guilherme na goleada do Santos contra o Guarani. Além de anotar um gol e uma assistência no 4 a 1, o meia acertou 30 dos 36 passes que deu na partida, gerando, novamente, a taxa de 83% de acerto.

Guilherme tem sido o principal destaque do Santos neste início de Série B. Ele teve a melhor nota em três dos quatro jogos, além de ter marcado dois gols e concedido duas assistências.

Santos e Guilherme voltam a campo nesta quarta-feira (15), para o jogo contra a Ponte Preta, pela quinta rodada da Série B. A bola rola no Moisés Lucarelli a partir das 21h30 (de Brasília).

