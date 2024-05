São Paulo tem dificuldades de vencer Diniz desde que treinador deixou o clube; veja retrospecto

O São Paulo reencontrará Fernando Diniz nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, em busca da vitória, resultado que, desde que o treinador deixou o clube, em 2021, não costuma ser frequente quando as partes se enfrentam.

Diniz foi demitido do São Paulo pouco depois de Julio Casares assumir a presidência do clube. Na ocasião, o técnico havia perdido o título brasileiro de 2020 após chegar a liderar o campeonato com sete pontos a mais que o segundo colocado.

Desde então Fernando Diniz passou por Santos, Vasco, Fluminense e Seleção Brasileira, enfrentando o São Paulo cinco vezes. Nesses duelos, o Tricolor saiu vencedor em apenas um, amargando três derrotas, além de um empate.

Santos x São Paulo - Brasileirão de 2021

O primeiro encontro de São Paulo e Fernando Diniz após a demissão do treinador aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2021. Como comandante do Santos, ele saiu de campo com a vitória por 2 a 0 na Vila Belmiro, resultado que certamente teve um gostinho especial.

Marinho, aos 27 minutos, e Gabriel Pirani, aos 44, foram os autores dos gols do Peixe, que construiu uma vantagem confortável no primeiro tempo para precisar apenas administrar o placar na etapa complementar.

São Paulo 2 x 2 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2022

O segundo duelo entre São Paulo e Fernando Diniz aconteceu no ano seguinte. Com Rogério Ceni no comando, o Tricolor foi a campo com um time alternativo, saiu atrás no placar, mas virou o jogo com gols de Luciano e Patrick ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, porém, Manoel garantiu o empate em 2 a 2 para o Fluminense.

Fluminense 3 x 1 São Paulo - Campeonato Brasileiro de 2022

Se no primeiro turno as duas equipes protagonizaram um duelo equilibrado, no segundo turno o Fluminense de Fernando Diniz simplesmente não tomou conhecimento do São Paulo de Rogério Ceni, vencendo por 3 a 1 a partida no Maracanã.

Curiosamente, Luciano foi quem abriu o placar para o São Paulo, mas aí apareceu Germán Cano, que marcou nada mais, nada menos que três gols para conquistar a memorável vitória do Fluminense e manter a invencibilidade de Fernando Diniz contra o Tricolor paulista desde que o técnico saiu do clube.

São Paulo 1 x 0 Fluminense - Campeonato Brasileiro de 2023

A primeira vitória do São Paulo contra o Fernando Diniz desde sua demissão do clube só foi acontecer no ano passado. Luciano, aos 42 minutos do segundo tempo, foi quem marcou o único gol do Tricolor paulista na partida, assegurando o magro triunfo por 1 a 0.

Fluminense 1 x 0 São Paulo - Campeonato Brasileiro de 2023

No segundo turno do Brasileirão do ano passado, o Fluminense deu o troco no São Paulo com uma vitória pelo mesmo placar: 1 a 0. Mais uma vez Germán Cano foi o responsável pelo triunfo sobre o Tricolor paulista, se consolidando como o carrasco dos são-paulinos no confronto.