Para avançar na Sul-Americana, Corinthians terá que superar adversário indigesto

Nesta terça-feira (14), o Corinthians enfrenta o Argentinos Juniors para encaminhar sua classificação na Copa Sul-Americana. Caso vença, o Timão não terá como ser eliminado na fase de grupos da competição internacional e fica a uma vitória, diante do Racing-URU, de garantir a liderança e, portanto, vaga direta às oitavas de final.

O adversário argentino, no entanto, vem sendo carrasco do Corinthians nos últimos duelos. Desde 2023, as equipes se enfrentaram em três oportunidades. As duas primeiras foram válidas pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Em 19 de abril de 2023, na Neo Química Arena, pela segunda rodada da fase de grupos do torneio, o Timão, à época comandado por Fernando Lázaro, saiu derrotado por 1 a 0. Na segunda perna, desta vez na Argentina, no Estádio Diego Armando Maradona, as equipes empataram sem gols.

São ? anos de vida e de muitos eventos registrados! ? Nesta década, a @neoquimicaarena já recebeu e ainda receberá diversas atrações para todos os públicos! ???? Veja um pouco de alguns deles! ?? ? Isabela Ramos#NeoQuimicaArena#CasaDoPovo10Anos#VaiCorinthians pic.twitter.com/uRyzHjxgOZ ? Corinthians (@Corinthians) May 12, 2024

Os dois clubes já se enfrentaram em um amistoso, disputado em 1980. Na ocasião, o Corinthians triunfou por 1 a 0, com gol cravado por Gil, sendo este o único gol corintiano contra o Argentinos Juniors.

Segundo colocado do Grupo F da Copa Sul-Americana com sete pontos em quatro rodadas, o Corinthians recebe o Argentino Junior, nesta terça-feira (14), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão visa eliminar qualquer chance de eliminação precoce no torneio e, para isso, depende de apenas uma vitória para garantir a classificação.

