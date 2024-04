Arsenal toma sufoco do Tottenham após abrir 3x0, mas vence e mantém a ponta

O Arsenal venceu o Tottenham por 3 a 2 neste domingo (28) e mantém vantagem na liderança do Campeonato Inglês.

A partida foi válida pela 35ª rodada do torneio, no Tottenham Hotspur Stadium.

Os gols do jogo foram marcados por Hojbjerg (contra), Saka e Havertz, para os Gunners, e Romero e Son para os Spurs.

O Arsenal tem 80 pontos, quatro a mais do que o City, que joga ainda hoje contra o Nottingham Forest.

O Tottenham está em 5º no torneio.

Como foi o jogo

O Arsenal teve controle do jogo desde o começo.

Foram três gols marcados em 20 minutos, desnorteando completamente o Tottenham, que ainda tentava se recuperar.

Os donos da casa se recuperaram na metade do segundo tempo ao marcar com Romero.

Aos 40 minutos do segundo tempo, o Tottenham diminuiu o placar para 3 a 2.

O destaque do jogo foi Kai Havertz, que deu passe para o gol de Saka e também marcou o dele.

Lances importantes

0x1 - Gol do Arsenal. Após cobrança de escanteio de Saka, Hojbjerg, do Tottenham, desviou a bola para a própria rede, aos 18 do primeiro tempo.

0x2 - Gol do Arsenal. Grande lançamento de Havertz para Saka, que correu com a bola, driblou um defensor e bateu no cantinho para marcar o segundo dos Gunners, aos 26.

0x3 - Gol do Arsenal. Em nova jogada de escanteio, mais um gol do time, dessa vez com Havertz, aos 37.

1x3 - Gol do Tottenham. Após um erro de saída de Raya, a bola sobrou para o zagueiro Romero, que mostrou tranquilidade para diminuir o placar aos 19 do segundo tempo.

2x3 - Gol do Tottenham. Após pênalti assinalado para os donos da casa, Son cobrou a penalidade com categoria aos 41 do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

Tottenham 2 x 3 Arsenal

Data: 28/04/2024

Local: Tottenham Hotspur Stadium

Hora: 10h (de Brasília)

Cartões amarelos: Kulusevski (TOT), Davies (TOT), Partey (ARS)

Cartões vermelhos:

Gols: Hojbjerg (TOT, contra), aos 18' do 1º tempo (0-1); Saka (ARS), aos 26' do 1º tempo (0-2); Havertz (ARS), aos 37' do 1º tempo (0-3); Romero (TOT), aos 19' do 2º tempo (1-3); Son (TOT), aos 41' do 2º tempo (2-3)

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven e Davies; Hojbjerg (Bissouma), Bentancur (Pape Sarr) e Maddison (Richarlison); Kulusevski, Son e Werner (Brennan Johnson). Técnico: Ange Postecoglou.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Tomiyasu; Rice, Odegaard e Partey; Saka, Havertz e Trossard (Martinelli). Técnico: Mikel Arteta.