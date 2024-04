Thiago Wild é eliminado por Alcaraz no Masters 1000 de Madri

A boa campanha de Thiago Wild no Masters 1000 de Madri terminou na manhã deste domingo. A eliminação do brasileiro - número 63 do ranking da ATP - no torneio aconteceu diante do espanhol Carlos Alcaraz, um dos principais nomes da atualidade no tênis.

O número 3 do ranking da ATP esteve dominante em quadra. Assim, superou o brasileiro em dois sets, parciais de 6/3 e 6/3.

Anteriormente, Wild vinha de vitórias em Madri contra dois rivais com ranking melhor do que o seu: o russo Roman Safiullin (42) e o italiano Lorenzo Musetti (29), sem perder sets.

Nas oitavas de final do Masters 1000 de Madri, Alcaraz irá enfrentar o alemão Jan-Lennard Struf, que venceu em dois sets o francês Ugo Humbert.