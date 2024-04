Sem técnico, Vasco enfrentará sequência complicada para buscar recuperação

O Vasco passa novamente por um momento de turbulência após a goleada sofrida neste sábado contra o Criciúma que resultou na demissão técnico Ramón Díaz. E, para piorar, os jogos que virão pela frente prometem grandes dificuldades para o time carioca, que está na parte de baixo da classificação do Brasileirão.

Nos próximos seis compromissos, o Vasco terá os confrontos complicados - de ida e volta - contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. No Brasileirão, volta a jogar no domingo que vem contra o Athletico-PR, fora de casa.

Para completar, terá o Vitória, em São Januário, o clássico contra o Flamengo e, depois do jogo de volta da Copa do Brasil, o indigesto duelo contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Portanto, a sequência vascaína reserva. inclusive, jogos contra dois dos maiores favoritos ao título do Brasileirão.

Enquanto a diretoria busca um novo treinador, o Vasco será dirigido nos próximos dias por Rafael Paiva, comandante da equipe sub-20.