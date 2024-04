Retrospecto recente entre Corinthians e Fluminense é marcado pelo equilíbrio; confira

O retrospecto recente entre Corinthians e Fluminense, que se enfrentam neste domingo, é marcado pelo equilíbrio. Ambas as equipes chegam sob contestações para o duelo que será disputado na Neo Química Arena, às 16 horas (de Brasília).

Nos últimos seis jogos entre os times, cada clube venceu duas vezes, além de empatarem em duas oportunidades. O último duelo entre as equipes acabou empatado em 3 a 3, no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2023.

Os jogos mais marcantes entre os times nesse recorte aconteceram na semifinal da Copa do Brasil de 2022. Na ida, as equipes empataram em 2 a 2, enquanto na volta o Timão, na época comandado por Vítor Pereira, venceu por 3 a 0.

O Tricolor Carioca, por sua vez, conseguiu vitórias expressivas contra o adversário paulista nesse período. Em julho de 2022, pelo Brasileiro, o Flu goleou o Timão por 4 a 0 no Maracanã. No mesmo ano, em outubro, mais uma vitória: 2 a 0 em plena Neo Química Arena.

Para o jogo deste domingo, ambas as equipes chegam contestadas. O Corinthians não marca gol há quatro jogos e perdeu os últimos três compromissos, somando Brasileiro e Sul-Americana. O Flu, por sua vez, consegue melhores resultados mas oscila na temporada e sofre com a quantidade de atletas no departamento médico.

Veja os últimos seis jogos entre Corinthians e Fluminense:

2/7/2022 - Fluminense 4 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro)



24/8/2022 - Fluminense 2 x 2 Corinthians (Copa do Brasil)



15/9/2022 - Corinthians 3 x 0 Fluminense (Copa do Brasil)



26/10/2022 - Corinthians 0 x 2 Fluminense (Campeonato Brasileiro)



28/5/2023 - Corinthians 2 x 0 Fluminense (Campeonato Brasileiro)



19/10/2023 - Fluminense 3 x 3 Corinthians (Campeonato Brasileiro)