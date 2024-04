Série C do Brasileirão: confira informações e onde assistir aos jogos deste domingo

Neste domingo, a rodada da Série C do Campeonato Brasileiro estará recheada. CSA e Ferroviária se enfrentam no Estádio Rei Pelé, às 16h30 (de Brasília).

Mais duas partidas estão previstas para o dia: Londrina e Ypiranga duelam no Estádio do Café, também às 16h30. O Botafogo-PB, por sua vez, recebe o Caxias no Almeidão, às 19h.

ONDE ASSISTIR

CSA x Ferroviária: transmissão da TV Zapping

Londrina x Ypiranga: transmissão da DAZN, e do Nosso Futebol +

Botafogo-PB x Caxias: transmissão da DAZN, e do Nosso Futebol +

PONTUAÇÃO

CSA: zero pontos em uma partida (18º lugar no início da rodada)



Ferroviária: um ponto em uma partida (8º lugar no início da rodada)



Londrina: um ponto em uma partida (13º lugar no início da rodada)



Ypiranga: três pontos em uma partida (2º lugar no início da rodada)



Botafogo-PB: três pontos em uma partida (5º lugar no início da rodada)



Caxias: zero pontos em uma partida (20º lugar no início da rodada)

ARBITRAGEM

CSA x Ferroviária: Carlos Tadeu Ferreira de Castro será o árbitro principal, com o auxílio de Thiago Filemon Soares Pinto e Julio Cesar Souza Gaudencio

Londrina x Ypiranga: Antonio Dib Moraes de Sousa será o árbitro principal, com o auxílio de Janystony Rabelo de Melo e Rogerio de Oliveira Braga

Botafogo-PB x Caxias: Paulo Henrique de Melo Salmazio será o árbitro principal, com o auxílio de Diego dos Santos Ruberdo e Elita Maria da Silva