Bahia x Bragantino: confira as prováveis escalações e onde assistir ao confronto do Campeonato Brasileiro

Em confronto direto na tabela, Bahia e Bragantino duelam, às 16h (de Brasília), na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Ambas chegam em bom momento na temporada.

Onde assistir: A partida será transmitida pelo Premiere.

O Bahia mostrou força ao vencer o Botafogo, fora de casa, na rodada passada. Os baianos estão na vice-liderança da Série A, atrás do Athletico apenas nos critérios de desempate.

Os donos da casa querem mostrar força diante da torcida para sonhar em terminar a rodada na liderança.

? Dia de tático! Elenco trabalhou novamente de olho no jogo de domingo na Fonte. Confira detalhes ?? https://t.co/gCSJDkQDds #BBMP pic.twitter.com/zCqfvIGthT ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 10, 2024

Para esta partida, o técnico Rogério Ceni deve repetir a escalação que começou o duelo contra o Botafogo.

Do outro lado, o Bragantino perdeu a ponta na rodada passada, ao empatar com o Flamengo. No entanto, no meio de semana, venceu o Racing-ARG, pela Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X BRAGANTINO

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 12 de maio de 2024, domingo

Hora: 16h (de Brasília)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

BAHIA: Marcos Felipe, Santiago Arias, Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauly e Thaciano; Everaldo

Técnico: Rogério Ceni

BRAGANTINO: Cleiton, Nathan Mendes, Eduardo Santos, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires e Gustavinho; Eduardo Sasha, Vitinho e Mosquera

Técnico: Pedro Caixinha