Abel comanda último treino do Palmeiras antes de jogo contra o Athletico-PR; veja provável escalação

O Palmeiras finalizou na tarde deste sábado a preparação para o duelo contra o Athletico-PR, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16 horas (de Brasília) deste domingo na Arena Barueri. A renda desta partida será destinada às pessoas atingidas por enchentes no Rio Grande do Sul.

Na Academia de Futebol, o técnico Abel Ferreira comandou trabalhos táticos e técnicos, com aprimoramento de jogadas específicas, cruzamentos e finalizações, além de promover um recreativo.

O Verdão ganhou nova baixa para o compromisso contra o Furacão. O volante Aníbal Moreno sofreu um trauma no olho direito no duelo pela Libertadores no meio de semana e virou desfalque. O camisa 5 realizou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance.

Além dele, os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, apesar de já treinaram com o grupo, seguem como desfalques. Ambos se recuperam de cirurgias no joelho direito. Para a partida de domingo, o Palmeiras também não conta com o zagueiro Murilo, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Assim, um provável Palmeiras tem: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Estêvão, Endrick e Flaco López (Lázaro).

Com oito pontos conquistados em cinco rodadas, o Verdão soma oito pontos e ocupa a sétima colocação. O Furacão, por sua vez, é o vice-líder, com dez.