Vini Jr. cobra liga espanhola após novo caso de racismo: 'até quando?'

Vinicius Jr se manifestou no X (antigo Twitter) após Nico Williams, do Athletic Bilbao, ser vítima de gritos racistas da torcida do Atlético de Madrid em jogo do Campeonato Espanhol no último sábado (27).

O atacante brasileiro do Real Madrid postou um vídeo do momento em que Williams, incomodado com os cânticos racistas, faz um gol e comemora em direção à torcida rival apontando para sua pele. "Até quando?", pergunta Vini Jr na postagem, marcando o perfil oficial de La Liga.

O que aconteceu

No duelo entre Atlético de Madrid e Athletic Bilbao ocorrido neste sábado (27), no estádio Cívitas Metropolitano, o atacante basco reclamou de ofensas racistas proferidas pela torcida da casa.

Após as reclamações, a partida chegou a ser paralisada. Cinco minutos após o jogo ser retomado, Nico marcou o gol de empate do time visitante e comemorou apontando para sua pele.

Confira o post de Vini Jr:

Vini já foi alvo de diversos episódios racistas na Espanha e virou protagonista da luta antirracista no futebol. "Os racistas devem ser expostos e os jogos não podem continuar com eles nas arquibancadas. Só teremos vitória quando os racistas saírem dos estádios direto para a cadeia, lugar que merecem", disse o brasileiro em março.