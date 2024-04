Carlos de Pena comemora com palavrão a vitória do Bahia sobre o Grêmio

Novidade do Bahia para a disputa do Brasileirão 2024, Carlos de Pena encontrou um adversário bem conhecido em campo neste sábado: o Grêmio. Por isso, a vitória por 1 a 0 do time de Salvador foi muito comemorada pelo uruguaio, que inclusive usou um palavrão.

"Aqui é Bahiaaa (sic), c...!! 3 pontos importantíssimos em nossa casa! Parabéns a todos!!", escreveu o jogador, em suas redes sociais.

Carlos de Pena viveu a rivalidade intensa com o Grêmio ao defender as cores do Internacional. O jogador permaneceu no futebol gaúcho entre 2022 e 2024.

Com a camisa do Bahia, Carlos de Pena soma apenas 4 jogos. Ele participou dos duelos contra Internacional, Fluminense, Vitória e o próprio Grêmio entrando em campo no segundo tempo.