Chegada de Luis Zubeldía é chance para Alan Franco, enfim, se consolidar no São Paulo

A chegada de Luis Zubeldía ao comando do São Paulo pode ajudar Alan Franco a, enfim, se consolidar no time titular. O zagueiro argentino foi contratado quando Rogério Ceni ainda estava à frente do Tricolor muito por causa da sua boa saída de bola, mas depois da saída do ex-goleiro, não conseguiu ser uma das primeiras escolhas dos treinadores seguintes.

Alan Franco foi titular durante todo o Campeonato Paulista do ano passado. Porém, com a contratação de Dorival Júnior, o argentino acabou perdendo espaço para o jovem Lucas Beraldo, que despontava como um zagueiro extremamente promissor - meses depois, foi vendido ao Paris Saint-Germain como o defensor mais caro da história do futebol brasileiro.

Com isso, ao longo da última temporada Alan Franco passou a integrar o "time alternativo", que ia a campo nas competições e jogos menos prioritários, como a Copa Sul-Americana e compromissos do Campeonato Brasileiro, enquanto o São Paulo concentrava seus esforços na Copa do Brasil, competição da qual se sagrou campeão.

O sucesso de Dorival Júnior à frente do São Paulo o levou à Seleção Brasileira. A diretoria tricolor, por sua vez, decidiu apostar em Thiago Carpini como substituto, mas o novo treinador também optou por manter Alan Franco como reserva da zaga, priorizando a dupla composta por Arboleda e Diego Costa.

Alan Franco até chegou a ser titular nos primeiros jogos de Carpini, enquanto Arboleda cumpria um cronograma personalizado de trabalho para controle de carga, mas assim que ele voltou a ficar à disposição, o argentino voltou para a reserva.

Fato é que Carpini não deu certo no São Paulo e deixou o clube após somente 18 jogos. Alan Franco, por sua vez, ganhou um voto de confiança do auxiliar técnico Milton Cruz, que comandou o time interinamente no duelo com o Atlético-GO, sendo titular. No compromisso seguinte, já com Luis Zubeldía à beira do campo, contra o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, o argentino novamente começou jogando.

Ao longo dos próximos dias Zubeldía terá a oportunidade de observar melhor seus jogadores, analisá-los nos jogos e chegar à conclusão sobre quem merece ser titular com mais frequência. Por isso, a maratona de jogos do São Paulo em maio será fundamental para Alan Franco, enfim, se consolidar como uma das primeiras opções do elenco.