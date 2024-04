Palmeiras defende invencibilidade de seis anos contra o São Paulo no Morumbis pelo Brasileirão

O Palmeiras enfrenta o São Paulo nesta segunda-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, defendendo uma invencibilidade de seis anos jogando no Morumbis na competição nacional. A bola rola às 20 horas (de Brasília), na casa tricolor.

A última derrota do Alviverde em Choque-Rei disputado em território adversário foi no dia 27 de maio de 2017, em duelo da terceira rodada do Brasileirão daquele ano. Na oportunidade, o Tricolor venceu por 2 a 0 com gols de Lucas Pratto e Luiz Araújo.

Desde então, Palmeiras e São Paulo se enfrentaram em outras seis oportunidades, com três vitórias palmeirenses e três empates. O último triunfo do time de Abel Ferreira no Morumbis foi em junho de 2023, na 10ª rodada do Brasileiro. Gabriel Menino e Endrick balançaram as redes e garantiram o triunfo do Verdão.

Além de ter uma rivalidade histórica cercando o Choque-Rei, a partida tem ficado cada vez mais competitiva devido aos encontros constantes entre os times em situações decisivas. Neste ano, as equipes se enfrentaram duas vezes. Primeiro, decidiram a Supercopa do Brasil, em duelo que terminou empatado sem gols. O Tricolor levou a melhor nos pênaltis e faturou a taça. Depois, voltaram a se enfrentar pela fase de grupos do Paulistão. A partida terminou empatada por 1 a 1.

Se de um lado Abel Ferreira dá sequência ao trabalho, do outro, o Tricolor tem cara nova. Luis Zubeldía, que assumiu após a queda de Thiago Carpini, tem pela frente o primeiro clássico, que marca sua estreia no Brasileirão.

O Palmeiras tenta buscar sua segunda vitória no campeonato nacional. O Alviverde tem uma vitória, uma derrota e um empate. Com isso, soma quatro pontos e ocupa a 11ª posição na tabela. Enquanto isso, o São Paulo tem duas derrotas e uma vitória, ficando em 14° lugar, com três pontos.

Confira os resultados dos últimos São Paulo e Palmeiras, pelo Brasileirão, no Morumbis:

São Paulo 0x2 Palmeiras (Brasileirão 2023)



São Paulo 1×2 Palmeiras (Brasileirão 2022)



São Paulo 0x0 Palmeiras (Brasileirão 2021)



São Paulo 1×1 Palmeiras (Brasileirão 2020)



São Paulo 1×1 Palmeiras (Brasileirão 2019)



São Paulo 0x2 Palmeiras (Brasileirão 2018)