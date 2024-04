Paulinho é o maior destaque ofensivo do Atlético-MG em abril

A evolução do Atlético-MG nos últimos jogos da temporada 2024 - inclusive com a conquista do título mineiro - tem o atacante Paulinho como um dos alicerces. O jogador acumula um grande desempenho ofensivo no mês de abril.

Segundo dados da SofaScore, Paulinho conseguiu 9 participações em gols nos oito jogos realizados neste período. Foram 6 gols e 3 assistências.

Paulinho apresentou a média de uma participação em gol a cada 74 minutos. Ele ainda teve 20 finalizações (10 na direção do gol) e 16 dribles certos.

Neste sábado, o Atlético-MG venceu o Cuiabá fora de casa e dormiu na liderança do Brasileirão, com 8 pontos. O time mineiro permanece invicto na competição nacional após 4 rodadas.