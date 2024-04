Técnico André Jardine alcança recorde no comando do América do México

Comandado pelo técnico André Jardine, o América, atual campeão mexicano, segue buscando novos objetivos. A vitória sobre o Puebla pela última rodada da Liga MX por 2 a 1 fora de casa garantiu a melhor campanha da primeira fase pelo segundo torneio seguido e a vantagem de decidir a Liguilla em casa. Além disso, estabeleceu um novo recorde de pontos numa mesma temporada.

Pelo torneio Apertura, o primeiro dele pelo clube, o América alcançou a marca de 40 pontos em 17 rodadas, que posteriormente culminou no título da Liga. Já pelo Clausura, que a partir de agora entra em sua fase de mata-mata, Jardine somou 35 pontos, e estabeleceu um novo recorde para o América: com 75 pontos numa temporada completa, somados os Torneios Apertura e Clausura, o time atual superou as campanhas das temporadas 22/23 com Fernando Ortiz e 02/03 com Mario Carrillo e Manuel Lapuente, com 72 pontos.

"Colocamos o objetivo de ser a melhor equipe desta fase porque contribui para os jogos decisivos e, mesmo tendo que rodar o elenco, o time se mostrou muito regular. O primeiro objetivo foi conquistado, estamos confiantes, mas sabemos que agora é um outro campeonato", destacou o estrategista brasileiro, campeão olímpico em Tóquio 2020.

O fim da fase regular da Liga MX coincide também com decisões pela Concachampions. Enquanto espera seu adversário para a Liguilla - como são chamados os playoffs do Campeonato Mexicano - que sairá de uma repescagem, o América decide nesta terça (30), na casa do Pachuca, uma vaga para a final da Copa dos Campeões da Concacaf, que vale também o sonho de se classificar para o Mundial de Clubes da Fifa, em 2025. Na partida de ida, no Azteca, houve empate em 1 a 1.

"Evidentemente que queríamos sair de casa com alguma vantagem, mas está tudo aberto. Temos um grande adversário pela frente e um desafio enorme, mas esse grupo já deu muitas provas de que temos totais condições de conseguir essa classificação", afirmou Jardine, que na última rodada da Liga MX escalou uma equipe alternativa para poupar suas principais peças para esta decisão contra o Pachuca.