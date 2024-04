Inter de Milão vence o Torino em primeiro jogo após título do Italiano

A Inter de Milão, já campeã do Campeonato Italiano, voltou a jogar após a confirmação do título. Neste domingo, a equipe venceu o Torino por 2 a 0, no Giuseppe Meazza, pela 34ª rodada da competição. Çalhanoglu anotou os gols da vitória dos donos da casa.

O título veio na última rodada, quando a Inter derrotou o vice-líder Milan por 2 a 1. Agora, o time chega a 89 pontos, abrindo 19 pontos de vantagem para o rival. Além disso, a equipe alcançou a 28ª vitória em 34 jogos na competição.

O Torino chegou ao quarto jogo seguido sem vencer. Faltando quatro rodadas para o fim, a equipe ocupa a 10ª colocação com 46 pontos conquistados.

Os campeões voltam a campo no próximo sábado, quando enfrentam o Sassuolo, pelo Campeonato Italiano. Na sexta-feira, o Torino encara o Bologna, pela mesma competição.

A Inter de Milão não teve dificuldades para vencer a partida. A equipe soube se impor no primeiro tempo, mas encontrou um Torino bem postado que conseguiu segurar o empate até o intervalo.

A situação dos visitantes se complicou logo aos quatro minutos do segundo tempo, quando o volante Tameze foi expulso de campo. Seis minutos depois, Çalhanoglu recebeu passe na esquerda e bateu cruzado de voleio para marcar o primeiro gol da Inter.

O meia turco, logo após abrir o placar, anotou o segundo gol dos campeões. Aos 15 minutos, ele converteu cobrança de pênalti e marcou o tento que deu à Inter a primeira vitória após o título italiano.