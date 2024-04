Após início turbulento, Ferreirinha vira peça-chave com gols e assistências no São Paulo

Ferreirinha vive grande fase com a camisa do São Paulo após um início turbulento. O atacante tem aproveitado todas as chances recebidas para convencer a comissão técnica de que pode ser titular e ajudar ainda mais a equipe, embora já seja um dos artilheiros tricolores na atual temporada.

Com cinco gols, o camisa 47 do São Paulo só não balançou as redes mais vezes que Calleri neste ano. O argentino soma seis tentos, o último deles fruto de uma assistência de Ferreirinha, na vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, fora de casa, pela Libertadores, na última quinta-feira.

Ferreirinha participou de 18 dos 20 jogos do São Paulo na atual temporada, sendo titular em cinco das últimas oito partidas. Ao todo são cinco gols e duas assistências em 2024.

Passado o primeiro trimestre do ano, Ferreirinha, enfim, começa a se consolidar como uma das peças-chave do São Paulo para a temporada. O atacante desembarcou no Morumbis lidando com altas expectativas por parte da torcida e não conseguiu corresponder de imediato, convivendo com algumas críticas.

Mas, após um período de adaptação ao novo clube, Ferreirinha parece bem mais à vontade dentro e fora de campo. Prova disso é que nos últimos oito jogos ele participou de um gol a cada 69 minutos, de acordo com o Sofascore.

Sob o comando de Luis Zubeldía, Ferreirinha foi titular contra a LDU e pode seguir entre os 11 iniciais no clássico da próxima segunda-feira, contra o Palmeiras, no Morumbis. As oscilações já não têm marcado seu desempenho recente, aproximando-o de nomes mais tarimbados do elenco, como Calleri, Luciano, entre outros.