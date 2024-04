Corinthians x Fluminense: veja informações e onde assistir à partida pelo Brasileiro feminino

Corinthians e Fluminense se enfrentam neste domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Porém, mais cedo, às 11h (de Brasília), as equipes femininas do Timão e do Tricolor entram em campo, no Parque São Jorge, pela sétima rodada do Brasileirão da categoria.

As Brabas lideram o torneio, com 16 pontos somados. O Corinthians acumula cinco vitórias e apenas um empate na competição. Na última segunda-feira, a equipe ficou no 1 a 1 com a Ferroviária.

Treino forte e mais um dia de preparação realizado ?? ? - @rodrigogazzanel pic.twitter.com/6stxW4Oq6E ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) April 26, 2024

Do outro lado, Fluminense começou mal o Brasileiro feminino e aparece na 12ª posição da tabela, com cinco pontos - um triunfo, dois empates e três reveses. Na rodada passada, a equipe carioca empatou sem gols com o Botafogo.

Os oito melhores colocados da tabela avançam à fase de quartas de final do torneio. Atual campeão, o Corinthians irá em busca do seu sexto título na competição.

Onde assistir Corinthians x Fluminense?

O duelo será transmitido ao vivo pelo canal SporTV, por meio da grade fechada de televisão.