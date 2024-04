Com sequência, Lázaro tenta deslanchar no Palmeiras depois de marcar primeiro gol

O atacante Lázaro marcou seu primeiro gol pelo Palmeiras na última quarta-feira, quando o clube conquistou a virada por 3 a 2 sobre o Independiente del Valle, no Estádio Banco Guayaquil, pela Libertadores. O jogador anotou o segundo tento alviverde, que deixou tudo igual na partida. Com uma sequência de quatro jogos, o camisa 17 tenta deslanchar no time de Abel Ferreira.

Lázaro chegou ao Palmeiras em fevereiro deste ano, com contrato de empréstimo válido até o fim desta temporada. O vínculo pode ser ampliado, depois, até o meio de 2025. Sua estreia aconteceu na vitória por 1 a 0 sobre o São Bernardo, na fase de grupos do Campeonato Paulista. Depois disso, ele foi relacionado para 15 partidas e participou de 11 deles, sendo quatro como titular.

Dos últimos dez compromissos, Lázaro esteve em oito deles. Buscando seu espaço, vem de uma sequência de quatro jogos: contra Vitória, Internacional, Flamengo e Independiente del Valle. Contra este último adversário entrou aos 33 minutos do segundo tempo na vaga de Endrick. Com três minutos em campo, aproveitou belo passe de Flaco López e empatou a partida.

Posteriormente, Lázaro deu o passe para o gol de Luis Guilherme, que decretou a virada palmeirense no Equador. No mesmo jogo, o atacante, anotou seu primeiro tento e deu a primeira assistência pelo Verdão. Antes disso, a última vez que Lázaro balançou as redes foi em maio de 2023, quando atuava pelo Almería, equipe pela qual está emprestado.

Buscando ampliar sua sequência e deslanchar na equipe, Lázaro estará à disposição de Abel Ferreira para o próximo compromisso do Palmeiras, que será contra o São Paulo. O Choque-Rei válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro acontece nesta segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), no Morumbis.