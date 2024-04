Entenda por que André Silva adquiriu status de titular em menos de 2 meses no São Paulo

André Silva tem sido uma grata surpresa no São Paulo. Com menos de dois meses de clube, o atacante tem ganhado cada vez mais espaço e adquirido o status de titular da equipe em meio à troca de comando técnico. Colecionando boas atuações, o disputado jogador na última janela de transferências não pretende parar por aí.

André Silva foi anunciado como novo reforço do São Paulo no início de março. Como vinha atuando normalmente pelo Vitória de Guimarães, em Portugal, ele não demorou a estrear pelo novo clube, sendo escalado para começar jogando logo em um duelo decisivo, contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, em pleno Morumbis lotado, devido à lesão de Calleri.

O resultado não foi o esperado. André Silva acabou amargando a eliminação precoce no Estadual, mas, se antes de entrar em campo com o Morumbis lotado ele já aparentava saber onde estava pisando, depois disso suas atuações confirmaram que possui futebol para vestir a camisa tricolor.

Contratado para ser uma espécie de "sombra" para Jonathan Calleri, André Silva rapidamente provou que pode atuar ao lado do argentino. Mais versátil que seu companheiro de equipe, o brasileiro tem capacidade de atuar como homem de referência dentro da área, mas também como um segundo atacante, mais móvel, com liberdade para transitar no setor ofensivo.

Na última quinta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, André Silva topou até mesmo a fazer um papel que não está acostumado, que é jogar pelas beiradas do campo. Analisando alguns dados do atleta, o técnico Luis Zubeldía decidiu escalá-lo como ponta pela direita, e ele não decepcionou, iniciando a jogada do primeiro gol do São Paulo.

Comprometimento, boa leitura de jogo, disposição para contribuir independentemente da função que tiver que exercer são apenas algumas razões para que André Silva tenha se tornado uma das principais peças do elenco do São Paulo em tão pouco tempo. Mas, não é só isso.

Fora das quatro linhas André Silva também tem demonstrado uma maturidade de se ressaltar. Em sua apresentação, o atacante já havia indicado que a bagagem adquirida no futebol europeu poderia ser importante em sua trajetória no São Paulo, e, de fato, sua tranquilidade dentro do campo, se esquivando de provocações, sobretudo na Libertadores, e muitas vezes impedindo que seus companheiros sejam advertidos com cartão por alguma bobagem, tem ajudado a equipe.

"Esse comportamento foi trabalhado, porque tenho que admitir que Portugal me deu essa bagagem. Dentro de campo sou um jogador que gosto de pensar, observar, foi algo que adquiri com o tempo. Esse é o meu jeito, dentro de campo sou um pouco mais frio", disse André Silva em sua primeira entrevista como jogador do São Paulo.

Disputado por outros clubes do futebol brasileiro, como o Vasco da Gama, André Silva preferiu atuar no São Paulo, outro ponto importante. Em uma época em que muitas vezes os negócios falam mais alto, um jogador ignorar propostas financeiramente mais vantajosas para satisfazer um desejo pessoal é digno de elogios.