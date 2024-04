O Botafogo anunciou a contratação da tecnologia "Good Game". A ferramenta desenvolvida por uma empresa francesa fará o monitoramento da arbitragem do jogo deste domingo, contra o Flamengo, em tempo real.

O que aconteceu

Em meio às investigações e polêmicas de arbitragem no Brasil, o Botafogo anunciou a compra de uma tecnologia. No clássico deste domingo, às 11h, contra o Flamengo, a equipe terá uma "uma visão computadorizada das decisões de arbitragem para cada apito".

Na nota oficial, o clube fala que afirma que a Good Game é líder em avaliação de arbitragem e detecção de manipulação de partidas.

A partida deste domingo terá a arbitragem de Raphael Claus, o que incomodou a diretoria do Botafogo. O árbitro é um dos nomes principais na denúncia apresentada por John Textor — presidente do Botafogo — ao STJD.

Claus foi árbitro da vitória por 2 a 1, do Flamengo sobre o Botafogo no segundo turno do Brasileirão do ano passado. Na ocasião, o time de Textor questionou a validação dos dois gols do rival.

Veja a nota oficial do Botafogo

O Botafogo testará uma nova tecnologia no clássico deste domingo, contra o Flamengo, no Maracanã. O Clube contratou os serviços da Good Game, uma líder respeitada nos campos de avaliação de arbitragem e detecção de manipulação de partidas, e receberá, em tempo real, uma visão computadorizada das decisões de arbitragem para cada apito do jogo.

Como é de conhecimento público pelas manifestações do acionista majoritário John Textor, o Botafogo defende o fair play e a transparência na arbitragem. O componente "Ref_Eval" (Avaliação de Arbitragem) desta inovação fornece alertas em tempo real relacionados a chamadas de arbitragem tanto boas quanto ruins, conforme ocorrem em cada jogo, fornecendo uma ferramenta poderosa para a educação contínua e treinamento de árbitros. O componente "Match_Fix" (Manipulação de Partida) da inovação oferece ainda mais garantia da integridade do jogo, capaz de detectar as raras ocasiões em que os participantes em campo infelizmente optam por manipular os resultados competitivos.

Como uma força orgulhosa e transformadora no futebol brasileiro, o Botafogo oferece este monitoramento em tempo real ao mesmo tempo em que o Senado do Brasil se torna o primeiro órgão governamental, de um país importante, a iniciar uma investigação completa sobre o tema manipulação de partidas. A liderança do Brasil no futebol global está viva e bem, enquanto trabalhamos juntos para proteger o jogo mais importante do mundo.

Textor punido e em julgamento

John Textor foi punido recentemente pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em um total de 45 dias e multa de R$ 100 mil. Em pauta estiveram as declarações do dono da SAF do Botafogo após a derrota para o Palmeiras no Brasileiro do ano passado.

Textor foi ao tribunal na semana passada para uma reunião de olho em outro processo. Ele defendeu os relatórios da empresa Good Game, usados por ele como base para denunciar uma suposta manipulação de partidas no futebol brasileiro.

O presidente do Botafogo ainda vai enfrentar outro julgamento no STJD, no próximo dia 6. A ação acontece no STJD, após ele não apresentar as provas que disse ter sobre corrupção da arbitragem no Brasileiro. Em pauta na Primeira Comissão Disciplinar, o dono da SAF será julgado em sessão agendada para segunda-feira, por dupla infração ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

Em entrevista no começo do mês passado, Textor afirmou possuir gravações de árbitros reclamando do não recebimento de propinas e citou manipulação de resultados nas três últimas edições da competição nacional.