Corinthians atropela Fluminense e segue invicto no Brasileiro feminino

O Corinthians goleou o Fluminense neste domingo por 5 a 0, no Parque São Jorge, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Érika (2x), Duda Sampaio (2x) e Jheniffer marcaram os gols do passeio corintiano.

A vitória mantém o Corinthians na liderança da competição. O Timão chegou aos 19 pontos e segue sem perder no torneio, com seis vitórias e um empate.

O Fluminense, por sua vez, sofreu sua quarta derrota no Brasileiro. O Tricolor Carioca ocupa a 12ª posição com apenas cinco pontos e uma vitória.

As equipes voltam a campo pelo Brasileiro na próxima semana. O Corinthians visita o Atlético-MG na quarta-feira, enquanto o Fluminense encara o Santos no dia seguinte, também fora de casa.

GOLEADA E +3 PONTOS. VAMOOOOOOOOS!!? ?? Erika

? ?Duda Sampaio

? Jheniffer pic.twitter.com/3mboThMhz7 ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) April 28, 2024

O Corinthians resolveu a partida no primeiro tempo. Logo aos dois minutos, após boa tabela, Gabi Portilho cruzou rasteiro para a zagueira Érika apenas tocar para o fundo do gol.

Érika viveu um dia de atacante. A defensora apareceu novamente para marcar o segundo gol corintiano. Aos 16 minutos, ela aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou para ampliar o marcador.

Insaciável, o Corinthians marcou o terceiro gol oito minutos após o segundo. Gabi Portilho, mais uma vez, cruzou rasteiro para a área. Duda Sampaio antecipou a marcação e bateu de primeira para o fundo das redes.

Com um Fluminense desestabilizado, o Corinthians continuou no ataque, e a vitória, que já era certa, virou goleada. Aos 40 minutos, Jheniffer fez o pivô, girou sobre a marcação e chutou de bico para marcar um golaço.

O Corinthians, com a vitória encaminhada, chegou ao quinto gol no final do jogo. Aos 47 minutos, já nos acréscimos, Duda Sampaio anotou o tento que deu números finais à partida.