'Não podemos nos calar', diz Leila sobre casos de Robinho e Daniel Alves

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, voltou a se posicionar sobre os casos de Daniel Alves e Robinho, condenados por estupro.

O que aconteceu

Leila disse que não fugiu de se pronunciar e frisou a necessidade de "colocar o dedo na ferida". Ela foi chefe da delegação do Brasil nesta Data Fifa e falou ao UOL sobre os casos dos dois ex-jogadores, que tiveram desfechos nos últimos dias.

A dirigente acrescentou que as mulheres não podem se calar. Ela também ponderou que as mulheres não podem se desencorajar, citando a Justiça ter autorizado o pagamento de fiança para Daniel Alves ser solto.

A presidente do Palmeiras ainda afirmou que a denúncia é a "grande arma" para combater esses casos. Por fim, Leila pediu coro para dar cada vez mais voz às mulheres. As declarações foram dadas em entrevista à CazéTV antes da semifinal do Paulistão, contra o Novorizontino, no Allianz Parque.

Foi exatamente quando eu estava lá [na seleção] que aconteceu todo esse assunto do Daniel Alves, e eu não fugi disso, não posso. Temos que colocar o dedo na ferida. Nós, mulheres, não podemos nos calar. Às vezes não depende só da Justiça, tanto é que foi a Justiça que autorizou o pagamento da fiança para que ele fosse solto. Isso não pode nos desencorajar de denunciar.