Médico do Flamengo diz que antidoping não é confortável, mas apoia testes

Do UOL, no Rio de Janeiro

O médico do Flamengo, Márcio Tannure, disse que o clube apoia o controle de doping, mas admitiu que pode ser desconfortável para os jogadores e a rotina.

"A gente é a favor para que tenha jogo limpo. Não sou hipócrita de dizer que é confortável. Mas tem coisas que são obrigatórias, fazem parte do processo", disse ele.

Tannure participou hoje (28) do Futsummit, no Rio, mas não quis comentar diretamente a punição sofrida por Gabigol, até por orientação do clube. O atacante pegou dois anos de suspensão — um já foi considerado cumprido — por tentativa de fraude a um exame. Mas reforçou que a rotina de testes é importante.

"Aqui no Brasil, diga-se de passagem, temos que elogiar porque o futebol é o esporte mais testado. Toda a experiência e as conversas que eu tive mostram que a gente é mais testado do que lá fora. É óbvio que tem jogador que não gosta de ser testado, uns têm medo de agulha, outro não gosta de fazer exame de sangue. Tem que entender a peculiaridade de cada um. Mas lógico que a gente é a favor do exame antidoping, é uma política de proteção ao atleta e isonomia esportiva", completou o médico rubro-negro.

Tannure foi um dos que foram intimados pela procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD) no processo que culminou com a suspensão de Gabigol.

O caso agora vai ser enviado à Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, onde a defesa do jogador espera conseguir um efeito suspenso e, posteriormente, absolvição. Sem a punição atual prevalecer, Gabigol só poderá voltar a jogar em abril de 2025.

Outras respostas de Tannure

Altitude na Libertadores

"Tem vezes que passa um filme na minha cabeça. Estou há 22 anos no clube, desde 2006 no profissional. Alguns fantasmas são cada vez menores. Porque a gente tem experimentado isso cada vez mais. Não estou sendo pedante ou prepotente. Mas a gente vai aprendendo com as experiências. A gente já sabe muito o que esperar. Temos nossas estratégias, não vou antecipar tudo. Falar a estratégia é perder um ganho esportivo".

Volta de Gerson

"Ele voltou segunda-feira, é uma volta gradual. Eu só posso ter tranquilidade quando ele tiver jogando. Futebol é dia a dia. Dentro do esperado, ele está indo bem. Tem um caminho a ser percorrido. A gente está satisfeito com a evolução dele, está dentro do esperado".