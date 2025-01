Flamengo desencanta no fim e vence o Sampaio Corrêa antes da Supercopa

Do UOL, no Rio de Janeiro

Com um time todo reserva, o Flamengo venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, no primeiro jogo do ano no Maracanã. O duelo, válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca, teve o gol apenas na reta final, apesar do domínio rubro-negro. Wallace Yan e Alcaraz marcaram os gols com assistências de Luiz Araújo.

Com o resultado, o Fla entra no G4 do Carioca pela primeira vez. A equipe termina a sexta rodada com 10 pontos, dois do líder Volta Redonda. O Sampaio Corrêa é o décimo, com seis pontos.

O Flamengo agora volta todas as forças para a Supercopa do Brasil. No domingo, a equipe faz a primeira final do ano contra o Botafogo, às 16h, em Belém. O próximo jogo pelo Carioca é na quarta, contra a Portuguesa, às 19h. O Sampaio Corrêa joga no domingo, às 16h, contra o Bangu.

Arrascaeta, enfim, recebeu a camisa 10 na frente da torcida carioca. O uruguaio já estreou com o novo número na última rodada, mas vestiu pela primeira vez no Maracanã e mostrou aos rubro-negros antes de a bola rolar.

Danilo foi apresentado antes do jogo. Ele concedeu a primeira entrevista coletiva pelo Flamengo e depois foi ao gramado saudar a torcida, que cantou o nome dele.

Como foi o jogo

O primeiro tempo não foi de grandes emoções. O Flamengo teve superioridade de posse de bola e foi o único a criar boas chances, mas teve problemas para encaixar bem a fase ofensiva do jogo. Com um time completamente reserva e com pouco entrosamento, a equipe não conseguiu ter uma boa atuação, apesar da obediência tática. Faltou qualidade técnica. Matheus Cunha, por outro lado, nem trabalhou.

A torcida fez um protesto, ainda que tímido, ao final da primeira etapa. No reencontro com os rubro-negros no Maracanã, foi possível ouvir algumas vaias antes do intervalo. O sistema defensivo funcionou bem e deu poucos espaços, mas o Fla assustou menos do que poderia. Everton Cebolinha, de volta após um longo período fora por lesão, foi discreto e admitiu na entrevista na saída de campo.

É notório que precisa evoluir a parte física. Foram meses difíceis. Minha primeira lesão séria, pois acaba assustando. Everton Cebolinha

O Sampaio Corrêa teve uma chance clara logo de cara no segundo tempo após erro de Cleiton e Alcaraz, mas o Flamengo retomou o controle. Mesmo assim, o rubro-negro não conseguiu transformar as possibilidades em gols. O time ainda perdeu Varela aos 25 minutos após uma pancada de cabeça com Lucas Marreta, que também precisou deixar o campo. O Flamengo não solicitou o protocolo de concussão na saída do lateral.

Quando chegou, o Flamengo parou na boa atuação de Zé Carlos, goleiro do Sampaio Corrêa, mas os gols saíram no fim das contas. Apenas seis minutos depois de substituir Juninho, Wallace Yan abriu o placar com uma cabeçada após escanteio de Luiz Araújo para deixar o time mais tranquilo. O camisa 7 ainda deu outra assistência para Alcaraz, que deu números finais ao jogo.

Lances importantes

Por cima. Aos nove minutos do primeiro tempo, Allan lançou Ayrton Lucas, que escorou de cabeça dentro da área para Alcaraz. O meio-campo tentou de primeira, mas a bola foi por cima do gol.

Podia ser melhor. Aos 21, Varela cruzou para Juninho, que não pegou a cabeçada em cheio e acabou mandando fraco. Zé Carlos saiu um pouco estranho do gol e socou para afastar.

Foi quase. Aos 22, Varela e Matheus Gonçalves tabelaram e a bola ficou com Alcaraz. Ele finalizou de primeira, o goleiro fez ótima defesa e Juninho tentou chegar no rebote, mas foi travado.

Perdeu. Aos 28, João Victor recebeu um cruzamento livre na pequena área e cabeceou. O goleiro saiu bem e fez grande defesa.

Assim não. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Alcaraz deu um passe forte e Cleiton não conseguiu pegar. Icovelli ficou com a bola dentro da área e finalizou com desvio em chance muito clara.

Não valeu. Aos quatro, Juninho roubou a bola e achou Matheus Gonçalves. O jovem finalizou para o fundo do gol, mas o árbitro assinalou que a bola saiu pela linha lateral no início da jogada.

Tirou. Aos 10, Juninho deu passe de peito para Arrascaeta, que serviu Matheus Gonçalves. O atacante carregou e finalizou de canhota de fora da área, mas Zé Carlos apareceu para espalmar.

Incrível. Aos 21, Alcaraz recebeu de Allan, infiltrou e fez bonita jogada individual. Ele finalizou para grande defesa de Zé Carlos. A bola foi saindo e Juninho não conseguiu chegar para finalizar.

Muito bem. Aos 28, Daniel Sales tocou para Luiz Araújo, que cruzou para Arrascaeta. O meia cabeceou para o meio do gol, mas Zé Carlos apareceu bem novamente.

1x0. Aos 30 minutos, após escanteio de Luiz Araújo, Wallace Yan apareceu livre na primeira trave para cabecear e abrir o placar.

2x0. Aos 42, após escanteio, Luiz Araújo avançou pela esquerda e cruzou para Alcaraz, que cabeceou firme para ampliar.

Ficha técnica

Flamengo 1x0 Sampaio Corrêa - Carioca

Data e hora: 30 de janeiro de 2025, às 21h30

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Júlio César de Oliveira

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartões amarelos: Cleiton, Alcaraz (FLA), Lucas, Alan (SCO)

Cartões vermelhos: -

Gols: Wallace Yan (aos 30 minutos do segundo tempo), Alcaraz (aos 42 minutos do segundo tempo)

Flamengo: Matheus Cunha; Varela (Daniel Salles), Cleiton, João Victor e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan e Alcaraz (Guilherme); Matheus Gonçalves (Luiz Araújo), Everton Cebolinha (Arrascaeta) e Juninho (Wallace Yan). Técnico: Filipe Luís.

Sampaio Corrêa: Zé Carlos, Lucas, Marreta (Daniel Vaçan), Thuram e Guilherme; Pablo, Agu (Alan) e Pernão (Luan Gama); Octávio (Rodrigo Dantas), Max e Elias (Iacoveli). Técnico: Alfredo Sampaio.