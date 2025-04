Neymar vai a novo jogo da Kings League Brasil, mas ainda não bate pênalti

Neymar, atleta do Santos, voltou a marcar presença na Kings League Brasil. Nesta segunda-feira, o meia-atacante foi à Oreo Arena, em Guarulhos (SP), para acompanhar a vitória da Furia FC por 5 a 0 diante do Nyvelados FC, pela terceira rodada do torneio.

A equipe presidida pelo astro santista contou com gols de Leleti (3), Chris Guedes (pênalti do presidente) e Jeffinho.

No início do jogo, Neymar optou por não ser o responsável pelas penalidades da Furia FC. Esta foi a terceira vitória consecutiva do time, que se mantém invicto na Kings League Brasil.

O elenco do Santos estava de folga nesta segunda-feira. Neymar está recuperado de um edema na coxa esquerda e voltará a treinar com o elenco no CT Rei Pelé na manhã desta terça-feira.

O astro não entra em campo desde o dia 2 de março e desfalcou a equipe do técnico Pedro Caixinha na estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Vasco. Na noite do último domingo, ele até esteve na Vila Belmiro, mas apenas participou da preleção da partida contra o Bahia e assistiu ao empate de 2 a 2 em casa.

Essa é a terceira vez que o camisa 10 vai a Oreo Arena para acompanhar a Kings League Brasil. O presidente da Furia também esteve no local para os dois primeiros jogos da equipe e vibrou muito com as vitórias. Pelas regras da competição, o jogador do Santos até pode bater pênaltis, mas ainda não cobrou nenhum.