Com três de Lautaro, Inter de Milão bate o Monaco e garante vaga nas oitavas de Liga dos Campeões

A Inter de Milão recebeu o Monaco, nesta quarta-feira, pela oitava rodada da Liga dos Campeões. No San Siro, o time da casa venceu por 3 a 0 e garantiu vaga direta nas oitavas de final da competição. Lautaro Martínez marcou os três gols.

Com o resultado, a Inter de Milão foi aos 19 pontos conquistados e permaneceu na 4ª posição, garantindo vaga direta nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Por outro lado, o Monaco caiu para a 17ª colocação, com 13 pontos, e vai disputar os playoffs da competição.

A Inter de Milão volta a campo neste domingo, às 14 horas (de Brasília), quando encara o Milan, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano, no San Siro. O Monaco recebe o Auxerre neste sábado, às 15 horas, pela 20ª rodada do Campeonato Francês, no Estádio Luís II.

A Inter de Milão abriu o placar logo aos três minutos de jogo. Denis Zakaria derrubou Marcus Thuram dentro da área e o árbitro anotou pênalti. Lautaro Martínez foi o encarregado pela cobrança e colocou o time da casa em vantagem.

Aos 12, o lateral direito Christian Mawissa parou um ataque claro da Inter de Milão e recebeu cartão vermelho direto, deixando o Monaco com um homem a menos. Em vantagem numérica, os donos da casa ampliaram aos 16 minutos. Após uma bola afastada pelo goleiro Radoslaw Majecki, Nicolò Barella ficou com a sobra e tocou para Lautaro Martínez, que bateu de primeira e marcou seu segundo gol no jogo.

Já no segundo tempo, Henrikh Mkhitaryan arrancou pelo meio do campo, bateu firme e obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa. No rebote, Lautaro Martínez apareceu para completar seu hat-trick, aos 21 minutos.

Juventus x Benfica

Ainda nesta quarta-feira, a Juventus recebeu o Benfica, pela oitava rodada da Liga dos Campeões. No Allianz Stadium, os visitantes venceram por 2 a 0, com gols de Vangelis Pavlidis e Orkun Kokçu.

Com o resultado, a Juventus caiu para a 20ª posição, com 12 pontos conquistados, e vai disputar os playoffs da Liga dos Campeões. O Benfica, por sua vez, subiu para a 16ª colocação, com 13 pontos, e também garantiu vaga nos playoffs.

As duas equipes voltam a campo neste domingo. A Juventus recebe o Empoli, às 8h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Italiano, no Allianz Stadium. O Benfica visita o Estrela Amadora, às 17h30, pela 20ª rodada do Campeonato Português, no Estádio José Gomes.