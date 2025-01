Carlos Prates revela sonho de protagonizar main event do UFC no Brasil e define alvos

No último dia 9 de novembro, Carlos Prates brilhou na sua primeira luta principal no UFC, apenas nove meses após sua estreia pela organização. Agora, depois de mais uma vitória por nocaute, a quarta seguida na entidade, a promessa brasileira do meio-médio (77 kg) mira repetir a dose, desta vez em seu país natal.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Carlos Prates revelou que sonha em liderar um card do UFC no Brasil. Depois de não ter seu pedido para encarar Jack Della Maddalena na Austrália no próximo dia 9 de fevereiro, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' volta suas atenções para uma vaga no evento previsto para acontecer em território brasileiro no mês de maio, ainda sem cidade sede definida.

A forte concorrência dos colegas compatriotas para ocupar a vaga de protagonista de um 'main event' do Ultimate no Brasil deixa o lutador paulista cético. Porém, caso seja escolhido pela entidade para ocupar tal cargo, Prates já se mostra preparado, tendo inclusive dois potenciais alvos definidos para o hipotético combate - ambos membros do top 10 do ranking até 77 kg da liga.

"Como o UFC até agora não me mandou nada, não me falou nada, eu suspeito que os caras vão me deixar para lutar aqui no Brasil. Acho que deve rolar aqui no Brasil. Às vezes eu acho que é meio que sonhar demais (main event no Brasil). Já fiz um main event na minha última luta, e no Brasil tem outros grandes nomes. Não sei se estou à altura de fazer main event no Brasil, mas se rolar a oportunidade acho que dois nomes f*** seriam Geoff Neal e, se fosse sonhar alto por causa da distância no ranking, o Ian Garry. São dois caras que acho que aceitariam fazer um main event em um Fight Night", afirmou Prates.

Em franca ascensão

Mesmo tendo estreado no Ultimate há menos de um ano, em fevereiro de 2024, Carlos Prates já ocupa posição de destaque no ranking dos meio-médios, no qual aparece na 13ª colocação no momento. O status em alta do brasileiro dentro da companhia, que inclui a chance de liderar o card do UFC Vegas 100, em novembro, se justifica pelo seu ótimo começo de trajetória na liga, com quatro vitórias por nocaute consecutivas e, consequentemente, a franca ascensão na categoria.