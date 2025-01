São Paulo encaminha contratação do lateral português Cédric Soares, ex-Arsenal

O São Paulo encaminhou nesta segunda-feira a contratação do lateral direito português Cédric Soares, ex-Arsenal. O defensor de 33 anos estava livre no mercado e assinará um contrato de três meses com o Tricolor Paulista.

Caso o jogador recupera a forma física nos treinos e ganhe espaço com o técnico Luis Zubeldía e sua comissão, o vínculo poderá ser ampliado. Cédric não entra em campo desde março de 2024, na goleada de 6 a 0 do Arsenal sobre o Sheffield United, pelo Campeonato Inglês.

O São Paulo realizou um movimento semelhante no ano passado com o zagueiro Sabino. O jogador firmou um primeiro contrato curto com o Tricolor, mas conquistou seu espaço e ampliou o vínculo até o final de 2026.

A chegada de Cédric dá a Zubeldía mais opções na lateral direita, setor que conta, no momento, com dois jogadores. Igor Vinícius é o atual dono da posição, e Moreira surge como substituto imediato. O problema é que o garoto formado em Cotia tem sofrido com lesões desde que foi promovido ao profissional e, com isso, o português surge como uma boa alternativa para compor o elenco.

A diretoria são-paulina e o português já vinham conversando nos últimos dias sobre um possível acordo. O lateral, inclusive, assistiu a vitória de 1 a o do Tricolor sobre o Guarani, no Morumbis, na última quinta-feira.

Se a contratação for concretizada, Cédric será o terceiro reforço do São Paulo para a temporada. O meia Oscar e o lateral equerdo Enzo Díaz chegaram ao clube, que também negocia com Wendell.