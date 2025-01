Com gol de Coutinho, Vasco faz quatro na Portuguesa e vence segunda seguida no Carioca

O Vasco emplacou a segunda vitória seguida no Campeonato Carioca. Neste domingo, o Gigante da Colina venceu a Portuguesa por 4 a 1, em São Januário, pela quinta rodada do Estadual, com destaque para a determinação e faro de artilheiro de Vegetti e pelos bonitos gols de Philippe Coutinho e Paulo Henrique.

Após largar com três empates com o time alternativo, o Vasco vence duas seguidas com o grupo principal, agora soma nove pontos e está na terceira colocação do Carioca. Já a Portuguesa, com seis pontos, está na sétima colocação.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o líder e sensação Maricá, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), em São Januário. Já a Portuguesa visita o Volta Redonda, também na quarta-feira, às 20h30, no Raulino de Oliveira.

O Vasco abriu o placar aos 22 minutos. Após bola recuada, o goleiro Bruno deu um chutão, mas acertou Vegetti, que buscou pressionar. A bola explodiu no centroavante e entrou.

A Portuguesa finalmente criou um lance de perigo. Aos 33 minutos, João Paulo recebeu de Lohan e emendou com força, mas para fora. O Vasco respondeu de forma fatal e ampliou aos 37 minutos. Philippe Coutinho invadiu a área, encarou a marcação, levou para dentro e acertou um belo chute.

Aos 46 minutos, a Portuguesa diminuiu. Joãozinho levou a melhor na entrada da área, ficou com a bola e arriscou. A bola desviou e foi no canto.

Na etapa final, aos cinco minutos, Alex Teixeira fez boa jogada na entrada da área e chutou. Bruno defendeu. Carille fez as primeiras mudanças no Vasco aos 16 minutos. Ele colocou Mateus Carvalho, Payet e Maxime Dominguez. Saíram Paulinho, Coutinho e Alex Teixeira.

Aos 20 minutos, após falta cobrada para a área, Lohan cabeceou e deu um susto no Vasco. A bola saiu rente à trave esquerda. O Gigante da Colina chegou aos 27 minutos. Lucas Piton recebeu na entrada da área e arriscou de perna direita. Bruno defendeu.

O Vasco ampliou aos 36 minutos, em um bonito gol coletivo. O Gigante da Colina trabalhou bem a bola, até Maxime encontrar Paulo Henrique. Ele cortou a marcação e chutou no canto.

Vegetti transformou a vitória em goleada aos 40 minutos. Ele completou cruzamento e desviou para o fundo das redes. O Vasco venceu a segunda no Carioca.

FICHA TÉCNICA



VASCO 4 x 1 PORTUGUESA

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 26/01/2025, domingo



Horário: 21h (de Brasília)



Público: 7.976 pagantes / 8.281 presentes



Árbitro: Bruno Arleu de Oliveira



Assistentes: Thayse Marques Fonseca e Ana Vitória Trindade Ferreira



VAR: Philip Georg Bennett



Cartão amarelo: João Paulo, Anderson Rosa e Iran (Portuguesa) e Vegetti e Philippe Coutinho (Vasco)

Gols



Vasco: Vegetti, aos 22? do 1ºT e aos 40? do 2ºT, Philippe Coutinho, aos 37? do 1ºT, e Paulo Henrique, aos 36? do 2ºT



Portuguesa: Joãozinho, aos 46? do 1ºT

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê (Hugo Moura), Paulinho (Mateus Carvalho) e Philippe Coutinho (Payet); Alex Teixeira (Maxime Dominguez) e Vegetti (Bruno Lopes)



Técnico: Fábio Carille

PORTUGUESA: Bruno; Lucas Mota, Ian Carlo (Clayton), Iran e Kayke Silva (Joazi); Wellington Cézar, João Paulo (Willian), Romarinho e Anderson Rosa (Miguel Vinícius); Joãozinho e Lohan (Rafael Silva)



Técnico: Douglas Ferreira