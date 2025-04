Fonseca encara Paul na tarde deste sábado e na quadra principal em Madri

A organização do Masters 1000 de Madri confirmou o horário e o palco da partida de amanhã entre João Fonseca e Tommy Paul, número 12 do mundo, pela segunda rodada do torneio.

Quando João volta à quadra

Fonseca enfrenta o norte-americano por volta das 16h30 (de Brasília) deste sábado, dia 26. O horário pode variar porque o duelo ocorre após a partida entre Linda Noskova e Iga Swiatek, que está marcada para começar não antes das 15h.

A partida encerra a programação do dia no Manolo Santana Stadium, quadra principal do complexo Caja Mágica. É o primeiro confronto entre eles. João estará novamente no maior palco do torneio.

O carioca de 18 anos avançou com vitória tranquila na estreia. O brasileiro despachou o jovem dinamarquês Elmer Moller (#114)com autoridade por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Já Tommy Paul entra no torneio direto na segunda fase por ser o cabeça de chave número 11. Ele chega em Madri com 15 vitórias e seis derrotas no ano, mas sem nenhum título até então na temporada.

A partida será transmitida pela ESPN e pelo streaming Disney+. Quem ganhar enfrenta na terceira fase o vencedor de Kachanov x Opelka.