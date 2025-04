Ian Garry explica por que provocou Carlos Prates com derrota antiga: "Expor fraqueza"

O duelo entre Ian Machado Garry e Carlos Prates, por si só, já atrai grande atenção dos fãs de MMA, visto que opõe dois grandes prospectos da categoria dos meio-médios (77 kg). Mas o interesse na luta principal do UFC Kansas City aumentou significativamente quando o fator 'trash talk' entrou em ação. E quem deu o pontapé inicial nas trocas de farpas foi 'The Future'. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o irlandês da 'Chute Boxe Diego Lima' explicou o que o motivou a atacar seu rival brasileiro.

A primeira das alfinetadas veio quando Garry resgatou uma antiga derrota de Prates para questionar seu espírito de lutador. Na oportunidade, levando a pior no confronto, o próprio brasileiro interrompeu o duelo - mesmo que indiretamente - ao indicar que já não teria mais condições de seguir competindo. Na visão do irlandês, esse é um capítulo de sua carreira que o representante da 'Fighting Nerds' provavelmente tem vergonha. Sendo assim, expor tal 'fraqueza' fez parte de sua estratégia para irritar Carlos.

"Assisti às lutas dele. Gosto de ver para analisar. Quando a luta é fácil e favorável para ele, quando ele tem um confronto onde pode ficar firme e golpear, ele fica confiante e feliz. Mas quando a situação fica difícil ele desiste. Nós ainda não vimos isso no UFC. E sei que muitos fãs não viram essa luta. Só queria mostrar ao mundo o verdadeiro Carlos Prates quando as coisas ficam complicadas. E não há nada de errado nisso, ele só precisa aceitar porque é a verdade. No fundo, acredito que ele é um desistente. E cabe a mim expor essa fraqueza. Quando você expõe alguém, a pessoa fica irritada. Ele não gosta desse vídeo", alfinetou o irlandês.

Ian Garry dobrou a aposta

Além do resgate de uma derrota antiga de Carlos, Ian seguiu tentando tirar seu rival do sério durante a semana da luta. Apesar de respeitar as credenciais do oponente, o irlandês se classificou como superior em todas as áreas do MMA. Posteriormente, durante o 'media day' do UFC Kansas City, 'The Future', como é conhecido, usou sua forte conexão com o Brasil para alegar que é mais brasileiro que Prates. Agora resta saber como esse embate recheado de rivalidade será resolvido dentro do octógono.

Luta principal

Para além das provocações de ambas as partes, o confronto entre Prates e Garry domina as manchetes durante a semana por se tratar do 'main event' do UFC Kansas City. Representantes da nova geração e em ascensão na categoria, o brasileiro e o irlandês medem forças em um embate que pode aproximar o vencedor de uma eventual disputa de título no futuro.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok