Dudu reclama de estar na reserva e 'alfineta' treinador do Cruzeiro

O atacante Dudu desabafou sobre sua sequência de jogos no banco de reservas do Cruzeiro e disse que não sabe por que o técnico Leonardo Jardim o tirou do time titular.

Não me sinto bem [na reserva], né. É ruim quando a gente é titular praticamente a vida toda e depois começa a ser reserva. Tem que se adaptar a esse estilo. No meu modo de ver, eu estava vindo e uma sequência boa e não sei por que o treinador optou. A gente respeita, mas não sei por que optou por me tirar do time. É continuar trabalhando, treinando para voltar à posição. Se não voltar também, é torcer para os nossos jogadores que entrarem desde o início fazer bons jogos.

Dudu, na zona mista, à Samuca TV

O que aconteceu

Dudu foi titular ontem na derrota do Cruzeiro para o Palestino, mas vinha de três jogos seguidos na reserva. Ele atuou por 63 minutos no duelo em Coquimbo, que terminou com vitória do time chileno por 2 a 1 e aumentou o drama da Raposa na lanterna de seu grupo na Sul-Americana.

O atacante ficou duas semanas no banco. Ele não foi escalado para começar jogando no empate com o São Paulo, na vitória sobre o Bahia e na derrota para o Bragantino —todos os confrontos pelo Brasileirão. Ao todo, atuou por 55 minutos no somatório dessas partidas.

O camisa 7 foi titular em 11 dos 17 duelos que disputou na temporada, mas perdeu espaço recentemente com o português Leonardo Jardim. Ele só ficou fora de um compromisso oficial do Cruzeiro no ano.

Em 2024, Dudu foi reserva do Palmeiras. Ele disputou apenas 19 partidas pelo Alviverde naquela época, tendo saído do banco em 15 delas. No ano anterior, ele foi titular em todos os 42 jogos em que disputou pelo clube paulista.