Juca: Após indiciamento, queda de Bruno Henrique no Flamengo é brutal

Bruno Henrique caiu drasticamente de rendimento no Flamengo após ser indiciado pela Polícia Federal por fraude em apostas e eventos esportivos, disse o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

Há um equívoco em relação ao Bruno Henrique. Eu não consigo entender um cara com a sensibilidade do Filipe Luís escalar esse rapaz. A queda é brutal, e só pode ser.

Juca Kfouri

O colunista questionou o fato de Filipe Luís seguir escalando Bruno Henrique como se nada tivesse acontecido. Para Juca, isso tem prejudicado o desempenho do ataque do Mengão.

Eu mantenho a minha excelente impressão do trabalho dele, que só poderá ir mais pra cima. Agora, ele está errando numa questão que contamina o time todo, porque o Bruno Henrique é queridíssimo pelos jogadores.

É um cara tido e havido como muito legal. Está na cara que cometeu uma ingenuidade, uma ignorância, essa coisa do despreparo, tudo isso. Mas ele tem um problema que contamina o resto do time.

Esquece o Bruno Henrique, deixa ele fora.

Juca Kfouri

Desde que foi indiciado pela PF, Bruno Henrique foi reserva na goleada do Flamengo por 6 a 0 sobre o Juventude e titular no empates sem gols contra o Vasco, pelo Brasileirão, e contra a LDU, pela Libertadores.

Palmeiras é disparado o time mais forte da América do Sul, diz Arnaldo

O Palmeiras é disparado o time mais forte da América do Sul nesta temporada, declarou o colunista Arnaldo Ribeiro.

Segundo Arnaldo, o Verdão montou um elenco para ser dominante nas principais competições de 2025 e competitivo no Mundial de Clubes.

O Palmeiras é disparado o time mais forte da América do Sul, porque simplesmente já era forte e investiu como um clube europeu para essa temporada.

O time que o Palmeiras montou é para ganhar tudo, como fez o Botafogo ano passado, e para fazer bonito no Mundial.

Arnaldo Ribeiro

Para o colunista, Abel Ferreira tem em mãos o time a ser batido em 2025.

As perspectivas para o Palmeiras nesta temporada são maravilhosas — evidentemente, é o time a ser batido aqui na América do Sul. E no Mundial, vai dar trabalho, porque tem muitos jogadores bons e um treinador acostumado a vencer.

Não tem segredo. Quando você tem 25 milhões de euros para investir num jogador, não tem segredo, é o que o Botafogo mostrou na temporada passada e é o que o Palmeiras fez para esse ano, com a vantagem de ser um clube que há muito tempo é sólido, ao contrário do Botafogo.

Arnaldo Ribeiro

